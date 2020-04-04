На iPhone X запустили Windows 10

Операционка загружается 20 минут.

Виртуальная машина позволяет запускать операционную систему в окне приложения Windows 10. С виртуальной машиной вы можете использовать другую операционную систему и запускать приложения в этой ОС. Виртуальные машины широко используются на ПК, но если вы хотите запустить виртуальную операционную систему на вашем iPhone X, вам нужен UTM. Это виртуальная машина с открытым исходным кодом, которая позволяет вам запускать полнофункциональную операционную систему Windows 10.

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По словам создателей, UTM - это приложение, которое работает под управлением операционных систем Windows и Linux на вашем iPhone или iPad. Хотя разработчики проделали отличную работу, производительность по-прежнему низкая, и для открытия таких приложений, как File Explorer или Settings, потребовалось более 30 секунд.

Стоит отметить, что это не связано с взломом телефона. Разработчикам удалось запустить виртуальную машину с Windows 10 за 20 минут. Windows 10 на iPhone X может запускать Проводник, Настройки, Офисные приложения и даже Paint.

Разработчик заявил: "Я использую Windows 10 v1607 в этом видео. Установка из оригинального файла ISO длилась ~ 2 часа. Время загрузки составляет около 20 минут. Я думаю, что мы могли бы добиться лучшей производительности с новой моделью iPhone / iPad".

Напомним, ранее сообщалось, что на iPhone X удалось запустить Windows 95.