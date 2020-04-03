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Прототип космического корабля Starship разрушился во время испытаний

Комментариев: 4
Starship SN3 разрушился при заправке.
Бак сложился при заправке
Бак сложился при заправке
space.com

Утром 3 апреля компания SpaceX провела заправочные испытания прототипа космического корабля Starship SN3, которые завершились неудачей.

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Первый этап заправочных испытаний проводился вчера и включал заправку азотом. Заправка прошла успешно, потому SpaceX приступила к заправке криогенным азотом. При первой попытке произошел сбой из-за протекающих клапанов.

После устранения проблемы инженеры возобновили испытание, но при заправке бак потерял прочность в районе межбакового отсека и сложился пополам.

"Мы посмотрим утром, что покажут собранные данные. Но, возможно, что это произошло из-за ошибок в процедуре испытаний", - написал Илон Маск.

Напомним, ранее сообщалось, что испытания прототипа космического корабля Starship завершились взрывом.

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Теги: видео, SpaceX, Starship
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Комментариев (4)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  03.04.2020, 15:47
Оценка:  -1
гость
ИЛОН, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
ПОЖЕЛАЕМ КАЦАПСКИМ ВЫБЛЯДКАМ ДОЛГОЙ И МУЧИТЕЛЬНОЙ СМЕРТИ! АМИНЬ!
гость  (аноним)  03.04.2020, 15:43
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 03.04.2020, 15:35

ЧТО, МРАЗЬ КАЦАПСКАЯ, НЕ НРАВИТСЯ?
ВЫПЕЙ ЯД, СИГАНИ С МОСТА, ПОЛОЖИ БАШКУ НА РЕЛЬСЫ, ПАСКУДА
гость  (аноним)  03.04.2020, 15:35
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 03.04.2020, 15:21
МайДАУНый выблядок, какое же у тебя больное воображение, мне даже трудно предположить, что ты куришь.
гость  (аноним)  03.04.2020, 15:21
Оценка:  +1
гость
Гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы!!!
Намедни, кацапские выблядки заявили, что отправят в космос,
в честь дня пАбеды, мощи членов бЯссмертного полка.
Тупое быдло бля
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