Прототип космического корабля Starship разрушился во время испытаний
Утром 3 апреля компания SpaceX провела заправочные испытания прототипа космического корабля Starship SN3, которые завершились неудачей.
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Первый этап заправочных испытаний проводился вчера и включал заправку азотом. Заправка прошла успешно, потому SpaceX приступила к заправке криогенным азотом. При первой попытке произошел сбой из-за протекающих клапанов.
После устранения проблемы инженеры возобновили испытание, но при заправке бак потерял прочность в районе межбакового отсека и сложился пополам.
"Мы посмотрим утром, что покажут собранные данные. Но, возможно, что это произошло из-за ошибок в процедуре испытаний", - написал Илон Маск.
Напомним, ранее сообщалось, что испытания прототипа космического корабля Starship завершились взрывом.
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