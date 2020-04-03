Xiaomi выпустит портативный аккумулятор на 20000 мАч

Батарея будет иметь обычную версию и премиум-класса.

В настоящее время у Xiaomi есть модели беспроводных аккумуляторов мощностью 10 000 мАч с поддержкой зарядки 20 Вт / 10 Вт на полке. Версия 10W была даже недавно запущена в Индии. Технический гигант, возможно, планирует подняться на уровень выше, поскольку рекламный плакат о готовящемся продукте просочился в интернет. На этом плакате изображен беспроводной аккумулятор с поддержкой суперзарядки 30 Вт. В списке указан аккумулятор емкостью 20 000 мАч, что вдвое больше, чем в предыдущих версиях.

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Помимо увеличенной емкости аккумулятора и более высокого уровня быстрой зарядки, беспроводное зарядное устройство также будет комплектоваться премиум-классом. Постер подсказывает, что гаджет будет доступен в двух версиях. Один из них будет иметь кожаный корпус, в то время как более дорогая версия будет иметь керамический корпус. На постере также изображен аккумулятор, обеспечивающий быструю зарядку 30 Вт.

Постер с зарядкой gizmochina.com

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Кроме того, он также поддерживает приложение MIJIA и использует интерфейс USB-C. Аккумулятор также будет представлять собой литий-ионные аккумуляторы, которые обеспечивают лучшее качество. Максимальная мощность зарядки аккумулятора составляет 65 Вт, и его можно использовать для зарядки ноутбука, который использует интерфейс USB-C.

Что касается цен, “кожаная“ версия указана с ценой 349 юаней (49 долларов), а керамическая версия стоит 399 юаней (56 долларов). Ожидается, что он будет запущен 9 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi показала самую быструю зарядку с воздушным охлаждением.