СМИ: Новый смартфон Apple будет называться iPhone SE

Утечки показывают, что Apple лишь обновит начинку нового смартфона.

Ранее сообщалось о скором запуске нового iPhone SE 2020 года. Теперь стало еще больше свидетельств того, что новый iPhone SE скоро будет выпущен. Такой вывод сделан на основе официального веб-сайта Apple, где появилась новая защитная пленка Belkin и обновленный план AppleCare +.

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Впервые замеченный Аароном Золло, защитный экран Belvis InvisiGlass Ultra Screen Protector, разработанный для iPhone 7 и iPhone 8, который можно приобрести в интернет-магазине Apple, только что был обновлен описанием, в котором упоминается совместимость с "iPhone SE".

Помимо того факта, что эта ссылка была только что обновлена, только iPhone 4 с защитой экрана упоминает iPhone SE. А если выбрать опцию для моделей Plus, в описании показаны только iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus - что подтверждает слухи о задержке модели "iPhone SE Plus".

В декабре Минг-Чи Куо сообщил, что Apple также работает над 5,5-дюймовой версией нового iPhone SE, который, как ожидается, будет выпущен в начале 2021 года. 9to5Mac обнаружил доказательства наличия версии Plus нового смартфона Apple начального уровня, основанного на коде iOS 14, но из-за коронавируса он, вероятно, не будет доступен в этом месяце вместе с 4,7-дюймовой моделью.

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Все модели iPhone 8 в настоящее время доставляются в течение 3-5 рабочих дней в США и ряд других стран, включая Бразилию, Францию ​​и Великобританию. Ранее iPhone 8 был на складе в некоторых из этих стран.

Еще одним интересным фактом является то, что AppleCare + для iPhone SE снова доступна на веб-сайте Apple, хотя на главной странице AppleCare написано, что AppleCare + доступна только для моделей iPhone 7 и более поздних версий.

Вполне возможно, что iPhone 2020 SE будет официально анонсирован Apple в пятницу с предварительными заказами.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple хочет выпустить миниатюрный iPhone.