Видео дня: Самый необъяснимый случай НЛО и Юрий Дудь х Лолита

В тренде - развлекательное шоу и разоблачение мифа.

Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Вышел новый выпуск комедийного шоу Что было дальше?. Гостями в нем стали Юрий Дудь и Лолита Милявская.

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На шоу, которое ведет Нурлан Сабуров, гости рассказывают истории из своей жизни, прерываясь на самом интересном моменте. После этого комики выдвигают версии о том, что произошло дальше. В конце герои шоу заканчивают истории. Все это, конечно же, сопровождается шутками, "прожаркой" и импровизацией.

ВАШИНГТОНСКАЯ КАРУСЕЛЬ / Самый необъяснимый случай НЛО

Вашингтонская карусель - один из наиболее массовых случаев наблюдения НЛО. Происходил с 12 по 29 июля 1952 года над Вашингтоном. В течение более чем двух недель широким массам было доступно наблюдать множество НЛО, кружащихся над городом. Явление вызвало панику в службе наблюдения Вашингтонского аэропорта, а также реакцию руководства ВВС США, администрации Белого дома и лично президента США Гарри Трумэна.

Нас уверяют, что "Вашингтонская карусель" это самый необъяснимый случай, связанный с НЛО. Но его нужно подвергнуть сомнению. Как всегда...

Напомним, днем ранее в тренды попали MOZGI - No Hugs No Kisses и Популярные мифы о коронавирусе.