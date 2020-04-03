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Google будет следить за всеми во время пандемии коронавируса

Комментариев: 8
Данные о местоположении пользователей будет передавать властям.
Google будет следить за пользователями
Google будет следить за пользователями
EPA/UPG

Google будет публиковать данные о местоположении своих пользователей по всему миру с пятницы, чтобы позволить правительствам оценить эффективность мер по социальному дистанцированию, предпринятых для борьбы с пандемией COVID-19, сказал технический гигант.

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Отчеты о перемещениях пользователей в 131 стране будут доступны на специальном веб-сайте и будут "отображать тенденции движения с течением времени по географии", говорится в сообщении в одном из блогов компании.

Тенденции будут отображать "увеличение или уменьшение процента посещений" в таких местах, как парки, магазины, дома и места работы, а не "абсолютное количество посещений", говорится в сообщении, подписанном Джен Фицпатрик, руководителем Google Maps, и главным санитарным врачом компании Карен ДеСальво.

"Мы надеемся, что эти отчеты помогут поддержать решения о том, как управлять пандемией COVID-19", - сказали они.

"Эта информация может помочь чиновникам понять изменения в основных поездках, которые могут сформировать рекомендации по рабочим часам или информировать о предложениях службы доставки".

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Как и в случае обнаружения пробок или измерения трафика в Картах Google, в новых отчетах будут использоваться "агрегированные, анонимные" данные от пользователей, которые активировали свою историю местоположений.

В сообщении говорится, что никакая "личная информация", такая как местонахождение человека, контакты или перемещения, не будет доступна.

В отчетах также будет использоваться статистический метод, который добавляет "искусственный шум" к необработанным данным, затрудняя идентификацию пользователей.

Не только Google пошел на такой шаг. От Китая до Сингапура и Израиля правительства распорядились провести электронный мониторинг перемещений своих граждан, чтобы ограничить распространение вируса, который заразил более миллиона человек и убил более 50 000 человек по всему миру.

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В Европе и США технологические компании начали обмениваться "анонимными" данными о смартфонах, чтобы лучше отслеживать вспышку.

Даже любящая конфиденциальность Германия рассматривает возможность использования приложения для смартфонов, чтобы помочь справиться с распространением болезни.

Но активисты говорят, что авторитарные режимы используют коронавирус как предлог для подавления свободы слова и усиления слежки.

А в либеральных демократиях другие опасаются, что широко распространенный сбор данных и вторжение могут нанести долговременный ущерб конфиденциальности и цифровым правам.

Напомним, ранее сообщалось, что Google выделил Минздраву Украины грант для борьбы с коронавирусом.

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Теги: Google, коронавирус
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Комментариев (8)
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rikitor    03.04.2020, 21:36
Оценка:  +1
rikitor
Гугл превращается в озабоченного онаниста который бегает по паркам, прекрати.
Тебя кто то просил? или просто нетерпится?
гость  (аноним)  03.04.2020, 20:57
Оценка:  +2
гость
А то как будто раньше не следили...
WTF  (аноним)  03.04.2020, 20:46
Оценка:  -2
WTF
Привет гугле от моего Линукса...
гость  (аноним)  03.04.2020, 20:02
Оценка:  +2
гость
Мы долго к этому шли и вот уже официально.
гость  (аноним)  03.04.2020, 18:33
Оценка:  +3
гость
До лампочки , если пользователь более менее при мозгах то все это отключается , история местоположения и тд и тп , слежка может быть на уровне погрешности только от оператора сети , с гуглом все это фонарь.
timojke    03.04.2020, 22:51
Оценка:  0
timojke
1. понять что тебя отслеживают
2. как узнать как отключить отслеживание
3. отключить отслеживание

наши простые смертные дальше первого пункта не зайдут.
гость  (аноним)  03.04.2020, 18:17
Оценка:  -1
гость
Для этого достаточно просто войти в аккаунт Гугл и вбить История местоположений
гость  (аноним)  03.04.2020, 18:17
Оценка:  +2
гость
ну, если что, Гугл всегда за всеми следил
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