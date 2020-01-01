В новом iPad можно будет отключать микрофон ради безопасности
Последние Apple MacBooks включили агрессивную функцию безопасности, которая отключает аппаратные микрофоны, когда крышка физически закрыта. Эта функция предназначена для предотвращения прослушивания скомпрометированного оборудования.
Читай также: Apple случайно засветила новые iPad Pro
Начиная с недавно представленного в 2020 году iPad Pro, Apple предлагает такую же функцию конфиденциальности для iPad.
Apple начала использовать эту меру безопасности в 2018 году с моделями MacBook, оснащенными микросхемой безопасности Apple T2. Новая функция безопасности работает при закрытии iPad чехлом.
Последняя версия документа Apple Platform Security раскрывает новую функцию:
"Модели iPad, начиная с 2020 года, также оснащены аппаратным отключением микрофона. Когда чехол, совместимый с MFI (включая те, что продаются Apple), подключается к iPad и закрывается, микрофон отключается аппаратно, что препятствует предоставлению аудиоданных микрофона любому программному обеспечению - даже с правами root или ядра в iPadOS или в случае, если прошивка скомпрометирована".
Читай также: Франция оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда долларов
В документе Apple также подчеркиваются шесть других новых мер безопасности:
Хранилища данных добавлены в раздел "Как Apple защищает личную информацию пользователей".
Обновления для использования маркера начальной загрузки, настройки пользователя, настройки организации и инструментов командной строки.
Добавлен инструмент удаления вредоносных программ в разделе "Защита от вредоносных программ".
Обновления обзора iPad, входа в общий iPad и выхода из общего iPad.
Новая тема обзора сертификатов безопасности и конфиденциальности Apple.
Обновления обзора безопасности Apple и сертификатов конфиденциальности и обеспечения безопасности Apple.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple анонсировала новый iPad Pro и MacBook Air.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил