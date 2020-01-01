Slack объединил видеоконференции Teams и Zoom ради пользователей

Новое приложение интегрировало несколько сервисов, чтобы совершать вызовы.

Slack запускает новое приложение для интеграции функций вызова Microsoft Teams в свое приложение чата. Бета-приложение Microsoft Teams Calls появилось всего через несколько дней после того, как Slack объявил, что оно работает над интеграцией, но оно позволит пользователям Slack только запускать вызовы Teams из Slack, а не участвовать в них.

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Пользователи смогут устанавливать вызовы Microsoft Teams в качестве поставщика вызовов по умолчанию и видеть, кто уже участвует в вызове, прежде чем присоединиться к видеоконференции. Напоминания о событиях из приложения Outlook Slack также поддерживают возможность присоединения к вызовам Microsoft Teams напрямую из Slack.

Наряду с интеграцией команд Microsoft, Slack также запускает интеграцию VoIP-телефонов с Zoom, Cisco Jabber, RingCentral и Dialpad. Это позволит пользователям Slack использовать этих поставщиков VoIP-вызовов для вызова телефонных номеров непосредственно в интерфейсе Slack.

В компании говорят, что за последний месяц количество вызовов, сделанных или полученных в его приложении чата, выросло почти на 350 процентов, поскольку предприятия переходят на удаленную работу на время пандемии COVID-19. Slack также побил рекорды пользователей, так как в марте спрос на его приложение для чата вырос.

Новые функции вызова будут доступны для всех пользователей Slack сегодня, и вы уже можете включить новое приложение Microsoft Teams в Slack с веб-сайта компании. Slack также разрабатывает обновленный дизайн для самой большой реконструкции в своей истории. Новый дизайн, в котором основное внимание уделяется упрощению и настройке, доступен для новых клиентов и должен появиться для существующих пользователей в ближайшие недели.

Напомним, ранее сообщалось, что