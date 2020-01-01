Microsoft запатентовал планшет с тремя экранами

У него два основных экрана и один вспомогательный.

Недавний патент Microsoft показал, что компания разрабатывает новый продукт Surface. Патент описывает своеобразное устройство, которое напоминает Surface Duo, но с тремя дисплеями на одном шарнирном механизме. Это может быть новый продукт, над которым в настоящее время работает команда Microsoft Surface.

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Согласно патенту, новое устройство Microsoft имеет два отдельных экрана, соединенных вместе с одним шарнирным механизмом посередине. Это также делает его очень похожим на Surface Duo и Neo. Помимо двух основных дисплеев, патент также раскрывает гораздо меньший третий дисплей, который выглядит как строка состояния на краю устройства.

Патент на планшет ithome.com

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Глядя на патент, третий экран был помечен как "Логическое управление" и может быть областью для некоторых конкретных функций. Этот экран будет иметь ограниченные возможности, но может отображать время, уведомления, показывать подключенное устройство и многое другое. Microsoft говорит, что пользователи также могут выбрать отображение дополнительной информации на меньшем экране. Примером этого могут быть пропущенные вызовы и показ других важных уведомлений, даже если основные дисплеи не активны.

В патенте было найдено небольшое описание в документах. В нем говорится, что традиционные смартфоны имеют только один экран для отображения всей необходимой информации и уведомлений для пользователей. Таким образом, Microsoft стремится решить эту проблему с помощью своей недавно запатентованной идеи поиска нового способа отображения информации, вызовов или даже сообщений.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft готовит к выпуску складной гаджет.