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Microsoft запатентовал планшет с тремя экранами

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У него два основных экрана и один вспомогательный.
Устройство будет похоже на Surface Suo
Устройство будет похоже на Surface Suo
ithome.com

Недавний патент Microsoft показал, что компания разрабатывает новый продукт Surface. Патент описывает своеобразное устройство, которое напоминает Surface Duo, но с тремя дисплеями на одном шарнирном механизме. Это может быть новый продукт, над которым в настоящее время работает команда Microsoft Surface.

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Согласно патенту, новое устройство Microsoft имеет два отдельных экрана, соединенных вместе с одним шарнирным механизмом посередине. Это также делает его очень похожим на Surface Duo и Neo. Помимо двух основных дисплеев, патент также раскрывает гораздо меньший третий дисплей, который выглядит как строка состояния на краю устройства.

Патент на планшет
Патент на планшет
ithome.com

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Глядя на патент, третий экран был помечен как "Логическое управление" и может быть областью для некоторых конкретных функций. Этот экран будет иметь ограниченные возможности, но может отображать время, уведомления, показывать подключенное устройство и многое другое. Microsoft говорит, что пользователи также могут выбрать отображение дополнительной информации на меньшем экране. Примером этого могут быть пропущенные вызовы и показ других важных уведомлений, даже если основные дисплеи не активны.

В патенте было найдено небольшое описание в документах. В нем говорится, что традиционные смартфоны имеют только один экран для отображения всей необходимой информации и уведомлений для пользователей. Таким образом, Microsoft стремится решить эту проблему с помощью своей недавно запатентованной идеи поиска нового способа отображения информации, вызовов или даже сообщений.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft готовит к выпуску складной гаджет.

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Теги: патент, Microsoft
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