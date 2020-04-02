Видео дня: MOZGI - No Hugs No Kisses и Популярные мифы о коронавирусе
Вирусологиня развенчала популярные мифы о коронавирусе
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Когда может закончиться эпидемия короновируса, какие меры помогут уберечься, можно ли гулять на улице во время карантина и по каким критериям выбирать и шить маску? Об это рассказала вирусолог Алла Мироненко.
MOZGI - No Hugs No Kisses
MOZGI продолжают карантинный челлендж No Hugs No Kisses.
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Англоязычный трек Потапа, Позитива и Дяди Вади предлагает держать карантин, не обниматься и не целоваться.
“В таких непростых условиях мы превратились в юмористических персонажей и постарались рассказать всем о том, как важно сейчас оставаться дома, соблюдать дистанцию и на время забыть об объятиях и поцелуях. Мы показали, как пусто на улицах города, как одинокий Дядя Вадя гуляет по одинокому парку аттракционов, а Потап и Позитив исполняют геги на тему карантина“, - говорится в описании клипа.
Напомним, днем ранее в тренды попали Холостяк 10 и Семен Слепаков - Вирусная.
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