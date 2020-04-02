Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: MOZGI - No Hugs No Kisses и Популярные мифы о коронавирусе

Комментариев: 1
В тренде - коронавирус.

Вирусологиня развенчала популярные мифы о коронавирусе

Читай также: Видео дня: Коронавирус - Новости и Коронавирус и легкие: важнейший факт

Когда может закончиться эпидемия короновируса, какие меры помогут уберечься, можно ли гулять на улице во время карантина и по каким критериям выбирать и шить маску? Об это рассказала вирусолог Алла Мироненко.

MOZGI - No Hugs No Kisses

MOZGI продолжают карантинный челлендж No Hugs No Kisses. 

Читай также: Видео дня: Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародия) и Евровидение 2020

Англоязычный трек Потапа, Позитива и Дяди Вади предлагает держать карантин, не обниматься и не целоваться. 

“В таких непростых условиях мы превратились в юмористических персонажей и постарались рассказать всем о том, как важно сейчас оставаться дома, соблюдать дистанцию и на время забыть об объятиях и поцелуях. Мы показали, как пусто на улицах города, как одинокий Дядя Вадя гуляет по одинокому парку аттракционов, а Потап и Позитив исполняют геги на тему карантина“, - говорится в описании клипа.

Напомним, днем ранее в тренды попали Холостяк 10 и Семен Слепаков - Вирусная.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  02.04.2020, 13:03
Оценка:  0
гость
Т У П О Р Ы Л О Г И Н Я...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь