Искусственный интеллект восстановил фильм 120-летней давности

В фильм Жоржа Мельеса добавили цвет и убрали зернистость .

Пользователь Adam Maciaszek выложил на YouTube обновленную версию фильма Путешествие на Луну, который снял режиссер Жорж Мельес.

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Цвет был добавлен не искусственным интеллектом, предупреждает блогер.

"Это сканы, снятые с пленки, расписанной вручную в 1902 году. Этот фильм изначально показывался в цветном формате. Используя алгоритмы масштабирования Ai, было убрано много зерен и были созданы более тонкие линии, а также масштабирование до более высоких разрешений. Имейте в виду, что это не волшебство, и некоторые недостатки почти невозможно устранить, например, первую сцену, где астрономы спорят", - написал Адам.

Картина, которую сняли в 1902 году, была революционной в свое время. Режиссер применял комбинированную съемку, которая не применялась ранее, а потом еще вручную раскрашивал кадры.

Напомним, ранее сообщалось, что энтузиасты сняли первый фильм по сценарию нейросети.