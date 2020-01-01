Facebook открывает центр помощи при карантине

Онлайн-помощь тем, кто соблюдает карантин, будет запущена во многих странах.

Поскольку Facebook видит "беспрецедентный" спрос на свои услуги, компания теперь призывает своих пользователей помогать своим соседям. Социальная сеть расширяет свою функцию "Помощи сообществу", чтобы охватить людей, затронутых пандемией коронавируса.

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Благодаря обновлению пользователи Facebook могут публиковать предложения, которые помогут с такими вещами, как транспорт, продукты, детские принадлежности и работа волонтеров. Аналогичным образом, те, кто ищет помощи, могут оставлять сообщения о том, что им нужно, или фильтровать существующие предложения, чтобы найти то, что им нужно. Страница также содержит ссылки на сбор средств и информационный центр по коронавирусу Facebook.

Помощь сообщества ранее была доступна во время стихийных бедствий как часть инструментов "реагирования на кризис", но Facebook обычно включал ее в более локализованных районах после стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации. Новая версия в настоящее время распространяется по всей территории США, Великобритании, Австралии, Канады и Франции и будет доступна для большего числа стран "в ближайшие недели".

Страница будет доступна по адресу https://www.facebook.com/covidsupport.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook будет бороться с коронавирусом в рекламе.