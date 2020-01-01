Нереальный анимешный топор из алюминия: Эксперименты

При отливке повторили древнюю технологию создания топоров.

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Блогер TimOn ChaveS решил устроить эксперимент с раскаленной лавой в 1500 градусов. В этот раз он выплавит из алюминия настоящий топор Divine Axe Rhitta из сериала Семь смертных Грехов. Блогер повторил все: от деревянной заготовки вплоть до древнего способа выплавки.

Напомним, ранее блогер отливал щит Капитана Америки из алюминия.