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Нереальный анимешный топор из алюминия: Эксперименты

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При отливке повторили древнюю технологию создания топоров.

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Блогер TimOn ChaveS решил устроить эксперимент с раскаленной лавой в 1500 градусов. В этот раз он выплавит из алюминия настоящий топор Divine Axe Rhitta из сериала Семь смертных Грехов. Блогер повторил все: от деревянной заготовки вплоть до древнего способа выплавки.

Напомним, ранее блогер отливал щит Капитана Америки из алюминия.

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Теги: видео, эксперименты
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