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Создан сайт для отслеживания вероятных носителей Covid-19

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На сайте отображаются как зарегистрированные больные, так и те, кто считает, что он мог заразиться.
Сайт следит за вспышками заболевания
Сайт следит за вспышками заболевания
opcovid.com

Канадский основатель стартапа, которая подхватила Covid-19 от жены Джастина Трюдо, выступила с инициативой, позволяющей любому человеку самостоятельно сообщать о своем случае заболевания и публиковать результаты, помогая властям опередить пандемию.

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Сайт “Операция Covid-19“ будет отображать как официальные, так и предполагаемые случаи коронавируса в списках данных и на карте с целью спасения жизней и улучшения глобальных систем общественного здравоохранения. Люди смогут самостоятельно сообщать о случившемся с помощью анонимной анкеты.

“Чем больше людей смогут поделиться своими впечатлениями от Covid-19, тем больше мы сможем обратить внимание на эту пандемию и создать большую базу для спасения жизней“, - сказала соучредитель Джиллиан Ковальчук.

Джиллиан Ковальчук подхватила коронавирус от Трюдо
Джиллиан Ковальчук подхватила коронавирус от Трюдо
techcrunch.com

Ковальчук является соучредителем приложения для безопасности Safe & The City, но заболела Covid-19 после встречи с женой премьер-министра Канады Софи Трюдо, которая впоследствии получила положительный результат на эту болезнь 5 марта.

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Позже она была встревожена, узнав, что ей отказали в тесте на Covid-19 в британской больнице, и вместо этого ей сказали пойти домой и изолировать себя, что заставило ее беспокоиться об отсутствии тестирования и осведомленности общественности о масштабе проблемы.

“Подобный опыт из первых рук становится все более распространенным во всем мире, поскольку все большему числу людей отказывают в тестировании, в результате чего большинство случаев Covid-19 остаются неизвестными, что приводит к недооценке серьезности проблемы, ограничению профилактических мер и мобилизации ресурсов для других необходимых целей общественного здравоохранения. системы мониторинга“, - сказала она.

Сайт будет собирать информацию от людей, которые заболели Covid-19, чтобы предоставить данные в органы здравоохранения.

При этом оно создаст на карте визуализацию как официальных, так и самостоятельно зарегистрированных случаев COVID-19, выздоровлений и смертей во всем мире, включая дополнительное тестирование.

Напомним, ранее сообщалось, что суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом.

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Теги: сайт, коронавирус
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