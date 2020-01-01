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Рассекречен дизайн Samsung Galaxy Note 20

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В Сеть попал чехол будущего смартфона.
Чехол для Galaxy Note 20
Чехол для Galaxy Note 20
pocketnow.com

Galaxy S20 была первой флагманской серией, которую Samsung выпустила в этом году. Следующим может быть Samsung Galaxy Note 20. Скорей всего Note будет следовать той же схеме именования, что и серия S. Теперь мы знаем, что до его запуска осталось несколько месяцев, и мы не знаем, может ли пандемия COVID-19 также повлиять на его запуск. Но уже есть первые утечки Note 20.

Чехол для Galaxy Note 20
Чехол для Galaxy Note 20
pocketnow.com

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Инсайдер Роланд Квандт опубликовал в Твиттере несколько изображений, на которых изображена форма для вставки светодиодной крышки Galaxy Note 11+ (или Note 20 Ultra). Эта крышка является аксессуаром для флагманов Samsung, который также включает в себя Note 20. Что интересно, так это массивный вырез камеры, который предполагает, что Note 20 будет иметь тот же дизайн, что и S20 Ultra. 

Вырезы для кнопок в этой форме также расположены с правой стороны рамки, что противоположно тому, где мы находим их в Galaxy Note 10. Со временем мы наверняка начнем получать все больше и больше утечек об этом устройстве. 

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung напугал владельцев смартфонов странным сообщением.

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Теги: Samsung Galaxy Note 20, Samsung, Galaxy Note 20
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