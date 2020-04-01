Китай предложил изменить протокол Интернета

Вместо отдельных серверов информацию можно будет передавать сразу с устройства на устройство.

Когда большинство стран обеспокоены поддержанием стабильности сети во время карантина, Китай предлагает изменить дизайн протокола Интернета. Согласно сообщению, страна работает с некоторыми операторами связи, включая Huawei, над внедрением нового интернет-протокола.

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В проекте "Новый IP" предложено заменить модель протокола управления передачей (TCP). Текущая модель работает аналогично тому, как работает традиционная служба обмена сообщениями. Информация, отправляемая в пакетах, имеет уникальный IP-адрес (свойственный каждой сети). Это идентифицирует уникальные устройства, которые получают его.

Идея состоит в том, чтобы реализовать адресную систему, которая позволяет устройствам в одной и той же сети обмениваться данными в частном порядке, не отправляя свою информацию по глобальной сети. Это, в теории, предлагает более эффективный процесс адресации и лучшее управление сетью. По оценкам, этот новый протокол начнет испытания в 2021 году.

Проблема в том, что это также дает властям больше контроля над контентом, чтобы шпионить за людьми в сети. Например, есть возможность интегрировать "команду выключения". Это, например, будет означать, что режим может отключить отправку информации на IP-адрес или с него. Это позволяет эффективно заставить замолчать группу из города, который сообщает о жестоких действиях или протестах.

Вторая проблема заключается в том, что этот новый протокол может также потребовать аутентификации и проверки лица, которое входит в сеть. То есть, когда вы входите в Интернет, вы будете делать это через идентификатор. Это позволяет китайским правительственным органам знать, какой человек отправляет или получает информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в США предложили отказаться от нейтральности интернета.