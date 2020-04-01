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Китай предложил изменить протокол Интернета

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Вместо отдельных серверов информацию можно будет передавать сразу с устройства на устройство.
Китай хочет контролировать интернет
Китай хочет контролировать интернет
gizchina.com

Когда большинство стран обеспокоены поддержанием стабильности сети во время карантина, Китай предлагает изменить дизайн протокола Интернета. Согласно сообщению, страна работает с некоторыми операторами связи, включая Huawei, над внедрением нового интернет-протокола.

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В проекте "Новый IP" предложено заменить модель протокола управления передачей (TCP). Текущая модель работает аналогично тому, как работает традиционная служба обмена сообщениями. Информация, отправляемая в пакетах, имеет уникальный IP-адрес (свойственный каждой сети). Это идентифицирует уникальные устройства, которые получают его.

Идея состоит в том, чтобы реализовать адресную систему, которая позволяет устройствам в одной и той же сети обмениваться данными в частном порядке, не отправляя свою информацию по глобальной сети. Это, в теории, предлагает более эффективный процесс адресации и лучшее управление сетью. По оценкам, этот новый протокол начнет испытания в 2021 году.

Проблема в том, что это также дает властям больше контроля над контентом, чтобы шпионить за людьми в сети. Например, есть возможность интегрировать "команду выключения". Это, например, будет означать, что режим может отключить отправку информации на IP-адрес или с него. Это позволяет эффективно заставить замолчать группу из города, который сообщает о жестоких действиях или протестах.

Вторая проблема заключается в том, что этот новый протокол может также потребовать аутентификации и проверки лица, которое входит в сеть. То есть, когда вы входите в Интернет, вы будете делать это через идентификатор. Это позволяет китайским правительственным органам знать, какой человек отправляет или получает информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в США предложили отказаться от нейтральности интернета.

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Теги: Китай, интернет, сеть
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Комментариев (1)
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бе ме  (аноним)  01.04.2020, 19:14
Оценка:  -2
бе ме
Хто голосує за Зелю та Петю ПеDрілу той зрадник Украини та жиDiвська скотина ) Слава Славянам!!
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