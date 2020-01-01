iPhone 9 могут показать 15 апреля

В магазинах смартфон может появиться уже 22 апреля.

Ожидается, что iPhone 9, который может также называться iPhone SE 2, будет выпущен со дня на день. И хотя мы не знаем точной даты запуска или выпуска, новый слух предполагает, что он может быть очень скоро.

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Инсайдер Джон Проссер заявляет, что Apple проводит встречи, чтобы решить, когда выпустить iPhone 9. И, на данный момент, дата релиза назначена на 22 апреля, а анонс состоится 15 апреля.

Если это так, iPhone 9 может выйти вместе с Honor 30 и всего через день после выхода OnePlus 8.

Тем не менее, как указывает Проссер, учитывая текущее состояние дел в мире, эти даты могут быть легко изменены в зависимости от поставок в США, где базируется Apple, а также от ситуации в других странах, в которые телефон будет доставлен для продажи.

Но пока, очевидно, запуск iPhone 9 не за горами.

Напомним, ранее сообщалось, что инсайдеры назвали стоимость нового iPhone.