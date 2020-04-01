Видео дня: Холостяк 10 и Семен Слепаков - Вирусная
Холостяк 10 – Выпуск 3
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Смотрите онлайн проект Холостяк 10 сезон 3 выпуск от 20.03.2020, в котором Макс Михайлюк отправится сразу на три незабываемых свидания!
Первой на встречу с холостяком поедет Даша, которую Макс пригласил еще на прошлой церемонии роз. Пара весело проведет время на катке, а позже уединится в уютной оранжерее. Именно там Макс переведет отношения с девушкой на новый уровень. Что же произойдет в конце вечера? Смотрите в проекте Холостяк 2020.
Семен Слепаков: Вирусная
Видео, которое появилось на официальном Youtube-канале Слепакова, менее чем за сутки набрало более 2 млн просмотров и попало в тренды Youtube.
Автором песни указан сам Слепаков и Джавид Курбанов. Помогают в исполнении песни Наталья Шитова и Ксения Пальчикова, а также московский мужской хор.
Напомним, днем ранее в тренды попали Маска из туалетной бумаги и NK - КАРАНТИН.
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