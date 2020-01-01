Смартфоны Nokia наконец начали приносить прибыль

Опубликован отчет компании HMD Global, которая выпускает смартфоны Nokia .

В недавнем отчете FIH Mobile была представлена ​​информация об эффективности бизнеса HMD Global в четвертом квартале прошлого года. Согласно отчету, HMD достигла своей первой прибыли (до налогообложения) в четвертом квартале 2019 года. В отчете упоминается, что HMD все еще находится на стадии финансирования, и надеется завершить раунд финансирования в первой половине 2020 года.

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Когда Nokia Finland объявила о своем возвращении на рынок смартфонов, компания стала партнером нескольких стартапов. FIH Mobile, принадлежащая Foxconn, является одной из этих компаний, и они производят исключительно новые телефоны Nokia. В 2019 году HMD Global решила внедрить стратегию с несколькими ODM. Это означает, что все больше компаний подписали контракты на производство новых телефонов Nokia. FIH Mobile владеет около 10% акций HMD Global и, следовательно, также входит в структуру собственности HMD Global. Эта стратегия в сочетании с растущим вниманием к ключевым рынкам может стать причиной успеха HMD Global в четвертом квартале 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Nokia перевыпустила легендарную раскладушку.