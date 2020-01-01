Stratolaunch начнет запуск гиперзвуковых самолетов

Stratolaunch нашел другое применение для самого большого из когда-либо построенных самолетов.

Компания, которую основатель Microsoft Пол Аллен создал в 2011 году, первоначально планировала запускать спутники с использованием самолета, размах крыла которого составляет 117 метров. Но Аллен умер в октябре 2018 года, а Stratolaunch был продан в прошлом году, что вызвало вопросы о будущем компании.

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На некоторые из этих вопросов уже дан ответ. Сайт Stratolaunch теперь показывает, что компания будет создавать гиперзвуковые транспортные средства, которые могут путешествовать по крайней мере в пять раз быстрее звука, или Маха 5.

"Наши гиперзвуковые испытательные стенды послужат катализатором для возрождения гиперзвуковых технологий для нашего правительства, коммерческого сектора и научных кругов", - заявил генеральный директор Stratolaunch В. Джин Флойд в своем заявлении на веб-сайте компании.

Огромный самолет является ключом к этой новой миссии, поднимая транспортные средства наверх, чтобы проверить различные полезные нагрузки в экстремальных условиях, вызванных гиперзвуковым полетом. Эти машины будут включать Talon-A Stratolaunch - многоразовый корабль длиной 8,5 м и весом 2722 кг, способный достигать 6 Маха.

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По словам представителей компании, огромный самолет с двумя фюзеляжами, который раньше назывался Roc, но теперь, по-видимому, известен как Stratolaunch Carrier, сможет перевозить три Talon-A в воздухе одновременно, что позволяет собирать большое количество данных.

Однако Talon-A не является концом предполагаемой дороги для Stratolaunch. Компания также разрабатывает Talon-Z, о котором мало что сообщает на веб-сайте, и другое транспортное средство под названием Black Ice, которое может в конечном итоге выполнить несколько очень интересных и амбициозных миссий, если все пойдет по плану Stratolaunch.

"Black Ice - это многоразовый космический самолет, который обеспечивает расширенные возможности на орбите и возврат грузов", - говорится на сайте компании. "Первоначальные конструкции, оптимизированные для запуска грузов, с последующим вариантом, способным перевозить экипаж".

Напомним, ранее сообщалось, что проект космического самолета Stratolaunch закрыли.