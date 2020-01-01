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Коронавирус: Компания британского миллиардера создала компактный аппарат ИВЛ

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Virgin Orbit разработала аппарат искусственного дыхания для помощи больным COVID-19.
ИВЛ от Virgin Orbit
ИВЛ от Virgin Orbit
cnbc.com

Калифорнийская ракетная компания британца Ричарда Брэнсона Virgin Orbit установила партнерские отношения с медицинскими исследователями и разработала аппарат искусственного дыхания, который компания планирует массово производить и отправлять в больницы по всем Соединенным Штатам для борьбы с коронавирусом.

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"[Это] очень, очень простая и надежная конструкция, которую мы можем донести до людей, которые больше всего нуждаются", - сообщает Virgin Orbit.

Устройство Virgin Orbit сжимает медицинские амбу-мешки, которые помогают пациентам с COVID-19 дышать. Вентиляторы доставляют воздух в легкие с помощью насоса, который находится в дыхательной трубе, но в США наблюдается нехватка устройств, в то время как генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт отметил в видео, что компания работает с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Он также сказал, что Virgin Orbit надеется "как можно быстрее доставить полезный аппарат в больницы".

Компания не имеет точных сроков, когда аппарат получит одобрение. Но Virgin Orbit надеется, что процесс одобрения займет всего несколько дней, поскольку устройства ИВЛ подпадают под действие FDA "Разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях". Эти полномочия по сути позволяют FDA ускорить ограниченное одобрение устройств во время кризиса.

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Virgin Orbit ожидает, что сможет производить тысячи устройств в неделю в ближайшем будущем, сообщил CNBC представитель индустрии, знакомый с ситуацией.

Virgin Orbit признает, что обычно это не относится к сфере производства медицинских устройств, но руководство компании обратилось к правительству Калифорнии, чтобы выяснить, что оно может делать.

"Обычно мы работаем над ракетными двигателями и системами запуска, которые выводят спутники на орбиту. Но в связи с надвигающимся кризисом COVID-19 мы обратились к губернатору Калифорнии и спросили: Что мы можем сделать, чтобы помочь?", - сказал Харт.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Dyson за 10 дней создала ИВЛ для больных коронавирусом.

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Теги: коронавирус, ИВЛ, Virgin Orbit
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