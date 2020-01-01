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Видео дня: Маска из туалетной бумаги и NK - КАРАНТИН

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В тренде - коронавирус.

Делаем из ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ МАСКИ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ

Самый полезный лайфхак из Тик-Ток. Блогер Дима Масленников решил проверить, можно ли делать маски для выживания из туалетной бумаги. Действительно ли можно сделать маску и поможет ли она от коронавируса?

NK - LA CUARENTENA | КАРАНТИН

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Настя Каменских активно поддерживает и мотивирует своих подписчиков и всех, кто придерживается домашнего режима в условиях карантина. Певица уже провела атмосферный музыкальный вечер «NKкарантинник», показала на своем примере как можно проводить день на карантине в новом выпуске NKblog и регулярно проводит на своей странице в Instagram в прямом эфире спортивные тренировки для своих подписчиков. На этот раз артистка порадовала креативным музыкальным скетчем о карантине.

Напомним, ранее в тренды попали COVID-19: Инструкция по самоспасению и Орел и Решка. Карантин.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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