Венесуэла потеряла свой единственный спутник

Единственный спутник связи перестал отвечать и падает.

Венесуэла подтвердила, что ее первый и единственный государственный спутник связи VeneSat-1 потерпел неудачу из-за проблем с солнечной батареей.

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Спутниковые трекеры в компаниях США AGI и ExoAnalytic Solutions 13 марта обнаружили, что VeneSat-1 сошел с орбиты и начинает падение.

25 марта, после того как SpaceNews сообщил о явном сбое спутника, министерство науки и техники Венесуэлы признало потерю VeneSat-1, но не назвало причину.

Однако Фу Чжихен, исполнительный вице-президент China Great Wall Industry Corp., которая построила VeneSat-1 для правительства Венесуэлы, сказал SpaceNews, что спутник столкнулся с проблемой сборки привода солнечной батареи, которая привела к отказу VeneSat-1 и попыткам аварийного перемещения.

13 марта операторы VeneSat-1 выполнили два маневра, чтобы переместить спутник над геостационарным поясом, находящемся примерно в 36 000 км над экватором.

Первый маневр растянул орбиту VeneSat-1 с круговой на эллиптическую, с высшей точкой или апогеем, примерно на 525 километров над геосинхронной дугой, сообщил по электронной почте вице-президент ExoAnalytic Solutions Билл Териен. Через три часа последовал второй маневр, который поднял его нижнюю точку, или перигей, на 50 километров, сказал он. По его словам, VeneSat-1 начал падать вскоре после второго маневра.

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Териен описал орбиту как "не типичную", но все еще достаточно высокую, чтобы держаться подальше от других спутников.

VeneSat-1 был третьим спутником, основанным на платформе DFH-4, но первым, который работал так долго. Первый спутник DFH-4, SinoSat-2, вышел из строя вскоре после запуска в 2006 году, потому что его солнечные батареи полностью не открывались. Второй спутник DFH-4, NigComSat-1, вышел из строя в 2008 году из-за проблем с солнечными батареями.

По словам источника в отрасли, отказ VeneSat-1, по-видимому, не повлиял на график запуска Nusantara-2, индонезийского спутника на базе платформы DFH-4, запланированного на апрель на ракете Long March 3B.

VeneSat-1 вышел из строя за три года до его планируемого схода с орбиты. Спутник, также называемый спутником Симона Боливара, предоставлял услуги телевизионного вещания и широкополосной связи.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕКА показало, как сгорают спутники в атмосфере.