Из-за коронавируса WhatsApp вел ограничения на сообщения

Мессенджер не справляется с наплывом пользователей.

Мир поглотила пандемия коронавируса, потому очень важно, чтобы в этот период такие мессенджеры, как WhatsApp, работали без проблем. Для этого в некоторых странах функция статуса временно ограничена.

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WhatsApp - это самая популярная мессенджерная платформа с более чем двумя миллиардами пользователей в мире. Тем более важно, чтобы он работает без сбоев. Недавно стало известно, что нагрузка на WhatsApp сейчас почти так же велика, как и на новогодних праздниках. Любой, кто отправляет новогодние поздравления через WhatsApp в конце года, знает, что это иногда мессенджер работает с задержкой. Таким образом, чтобы избежать этого во время пандемии коронавируса, WhatsApp уже увеличил свои возможности. Однако в некоторых странах функции теперь ограничены для снижения нагрузки на мессенджер, как сообщает WABetaInfo:

"Вы больше не можете отправлять видео в WhatsApp Status, если они длиннее 16 секунд: разрешено только видео продолжительностью 15 секунд. Это происходит в Индии, и, вероятно, это инициатива по сокращению трафика на серверной инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Соответственно, длина видео в статусе WhatsApp уменьшается вдвое в некоторых странах мира. Ранее вы могли записывать 30 секунд, теперь это 15 секунд. Это должно принести значительное облегчение, без необходимости полного устранения этой функции. В частности, в Индии функция статуса очень популярна и в настоящее время широко используется. Это только временное ограничение, которое будет снято, когда ситуация успокоится. Тем не менее, он также может быть распространен на другие страны, если это необходимо.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook будет использовать Messenger для борьбы с коронавирусом.