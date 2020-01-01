В Telegram появились папки для чатов и коронавирусные смайлики

Обновление Telegram принесло много новых возможностей.

В мобильной версии Telegram стали доступны папки с чатами. Чтобы из создать, нужно в iOS удерживать кнопку "Чаты", а на Android создать в разделе настроек.

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Для каждой папки можно задать собственное имя, отсортировав их, например, на рабочие и увлечения. Можно настроить собственные папки или использовать рекомендации по умолчанию, закрепить неограниченное число чатов для каждой папки.

Для переключения достаточно провести по экрану, а для скрытия чата можно воспользоваться функцией архивирования.

Для администраторов каналов появилась возможность видеть статистку и активность подписчиков.

Также добавлены анимированные эмодзи на тему коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook будет использовать Messenger для борьбы с коронавирусом.