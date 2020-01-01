Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Telegram появились папки для чатов и коронавирусные смайлики

Комментариев: 0
Обновление Telegram принесло много новых возможностей.
Новый анимированный смайлик
Новый анимированный смайлик
telegram

В мобильной версии Telegram стали доступны папки с чатами. Чтобы из создать, нужно в iOS удерживать кнопку "Чаты", а на Android создать в разделе настроек.

Читай также: Коронавирус: Письмо из больницы заражает компьютеры

Для каждой папки можно задать собственное имя, отсортировав их, например, на рабочие и увлечения. Можно настроить собственные папки или использовать рекомендации по умолчанию, закрепить неограниченное число чатов для каждой папки.

Для переключения достаточно провести по экрану, а для скрытия чата можно воспользоваться функцией архивирования.

Для администраторов каналов появилась возможность видеть статистку и активность подписчиков. 

Также добавлены анимированные эмодзи на тему коронавируса. 

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook будет использовать Messenger для борьбы с коронавирусом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Telegram, обновление, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь