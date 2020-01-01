Facebook выделил $100 миллионов на СМИ, пострадавших от коронавируса

Благодаря грантам и маркетинговым расходам, гигант соцсетей надеется поддержать средства массовой информации, которые делают важные репортажи на местах, но страдают от недостатка рекламы.

Facebook объявил в понедельник, что выделит 25 миллионов долларов в виде грантов местным новостным агентствам и потратит 75 миллионов долларов на маркетинговую кампанию, нацеленную на новостные организации по всему миру в ответ на экономический спад, вызванный коронавирусом, который привел к резкому падению рекламы и угрозе для СМИ.

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Несмотря на огромный интерес к новостям, который привел к скачкам трафика и росту числа подписчиков на цифровые подписки, медиаиндустрия столкнулась с сокращениями, так как реклама резко упала. Некоторые еженедельники уволили до трех четвертей своих сотрудников. BuzzFeed и American Media Inc. ввели сокращение заработной платы. В Луизиане СМИ уволили некоторых сотрудников и перевели остальных на четырехдневную рабочую неделю.

Кэмпбелл Браун, вице-президент Facebook по глобальному новостному партнерству, заявила в своем посте: "Если людям нужно больше доказательств того, что местная журналистика является жизненно важной государственной службой, они получают ее сейчас".

В одном из интервью Браун сказала, что Facebook считает необходимым помочь местным новостным организациям пережить спад. Пандемия повлияла на них в финансовом отношении, в то время как они занимаются рискованной журналистикой по важной теме.

Соцсеть заявила, что часть гранта Facebook в размере 1 млн. долларов, объявленного две недели назад, помогла газете из Южной Каролины покрыть расходы на удаленную работу для журналистов и расширить охват.

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Новостные агентства уже давно считают Facebook своим конкурентом. Гигант социальных сетей и Google доминируют в доходах от цифровой рекламы, сжимая доход для традиционных медиа.

Кроме того, Facebook построен на том, что пользователи делятся интересным контентом, включая новостные статьи. Это дало компании невероятный рычаг воздействия на издателей, поскольку несколько настроек ее алгоритма могли, например, направлять трафик от новостных статей на соцсеть.

В прошлом году Facebook и некоторые издатели достигли соглашения. Facebook анонсировала новую вкладку Facebook News, полностью посвященную новостям.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за коронавируса Steam побил рекорд по посещаемости.