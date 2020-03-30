Анонсирован телефон-компьютер с физической клавиатурой и 5G

Смартфон является наследником КПК - компактных персональных компьютеров.

Компания Planet Computers продолжает выпускать уникальные смартфоны с физической клавиатурой, анонсировав свой новый флагман Astro Slide, который создан на средства из краудфандинга. Это телефон с удивительно надежными характеристиками, но ключевая хитрость в том, что его можно использовать либо в качестве стандартного 6,53-дюймового сенсорного смартфона, либо в качестве КПК, благодаря механизму "RockUp" с подвижным шарниром.

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Шарнир позволяет вам сдвинуть экран с клавиатуры, а затем перевернуть его, чтобы вы могли использовать его как мини-ноутбук. Затем открывается полная (хотя и крошечная) физическая клавиатура QWERTY, чтобы вы могли набирать сообщения или выполнять работу по дому. Закончив, вы можете сдвинуть экран назад и отвечать на звонки или положить телефон в карман. Это отличается от Cosmo Communicator, раскладного телефона, имеющего только петли, с небольшим задним экраном, который позволяет отвечать на звонки при закрытом корпусе.

Astro Slide Planet Computers

Будь то телефон или КПК, Astro Slide выглядит довольно мощно. Он включает в себя Android 10 и будет иметь возможность двойной загрузки Linux в будущем. Внутри находится чипсет MediaTek Dimensity 1000 со встроенным 5G с "удвоенной производительностью по сравнению с другими чипсетами 5G со значительно сниженным энергопотреблением", - говорится в сообщении компании. Он также предлагает 48-мегапиксельную заднюю камеру, фронтальную селфи-камеру, 6 ГБ ОЗУ, слот eSIM (поверх двух слотов nano SIM) и 128 ГБ памяти, расширяемой через слот MicroSD.

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Astro Slide вспоминает о славных днях производительности КПК BlackBerry, одновременно предоставляя все преимущества обычного смартфона (хотя и в гораздо более массивном корпусе). Единственный минус - это то, что краудфандинг проходит на Indiegogo, так что не факт, что проект вообще выйдет.

Astro Slide был запущен сегодня по стартовой цене ранних продаж в $491, а поставки должны начаться в марте 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появились официальные рендеры раскладушки Galaxy Z Flip.