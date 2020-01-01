Видео дня: COVID-19: Инструкция по самоспасению и Орел и Решка. Карантин

В тренде - коронавирус.

COVID-19: Инструкция по самоспасению | Доктор Комаровский

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Доктор Комаровский рассказал, Почему настолько высоки шансы, что вас некому будет лечить, как вы можете помочь себе самостоятельно или протокол домашнего самолечения, а также, где взять кислород и другие мероприятия, которые можно осуществить сообща?

Большой выпуск №1 (Италия, США, Индия, Испания, Южная Корея). Орёл и Решка. Карантин

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Эвакуация команды “Орёл и Решка”, жизнь в городах мира в условиях карантина. Вы увидите как проходит жизнь во время пандемии коронавируса в странах: Италия, США, Индия, Испания, Южная Корея.

Напомним, ранее в тренды попали Свадьба вслепую и Чрезвычайная ситуация в Украине.