Видео дня: COVID-19: Инструкция по самоспасению и Орел и Решка. Карантин
COVID-19: Инструкция по самоспасению | Доктор Комаровский
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Доктор Комаровский рассказал, Почему настолько высоки шансы, что вас некому будет лечить, как вы можете помочь себе самостоятельно или протокол домашнего самолечения, а также, где взять кислород и другие мероприятия, которые можно осуществить сообща?
Большой выпуск №1 (Италия, США, Индия, Испания, Южная Корея). Орёл и Решка. Карантин
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Эвакуация команды “Орёл и Решка”, жизнь в городах мира в условиях карантина. Вы увидите как проходит жизнь во время пандемии коронавируса в странах: Италия, США, Индия, Испания, Южная Корея.
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