Xiaomi представила смартфоны серии Mi 10

Mi 10, Mi 10 Lite и Mi 10 Pro представили официально.

Серия Xiaomi Mi 10, состоящая из базового телефона Mi 10, Mi 10 Lite и Mi 10 Pro, должна была быть запущена на ежегодном техническом мероприятии MWC в феврале, но это событие было отменено из-за пандемии Covid-19. Мобильные телефоны были выпущены 13 февраля в Китае, а 27 марта были представлены для всего мира.

Телефоны, являющиеся преемниками устройств Xiaomi Mi 9 2019 года, предлагают премиальные функции за среднюю цену. В частности, Mi 10 Lite стал первым 5G с супер-низкой ценой.

Xiaomi Mi 10 Pro xiaomi

На глобальном мероприятии по запуску Xiaomi Mi 10 компания объявила, что два телефона будут выпущены либо 7 апреля, либо 15 апреля в зависимости от страны, хотя предварительные заказы начинаются раньше. Есть бонусы за предварительный заказ, которые также зависят от региона. Впрочем, Xiaomi Mi 10 Lite появится чуть позже, в мае 2020 года.

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Что касается цены, Xiaomi Mi 10 будет стоить примерно 820 долларов с внутреннее хранилищем объемом 128 ГБ, а за 256 ГБ памяти вы выложите около 940 долларов.

Эта цена Xiaomi Mi 10 высока, если учесть, что Mi 9 выпущен за 650 долларов за версию на 128 ГБ, но в этом новом телефоне есть еще несколько впечатляющих функций, таких как камера на 108 Мп.

Xiaomi Mi 10 Lite будет стоить примерно 380 долларов, и, поскольку это телефон 5G, он станет самым доступным телефоном со связью следующего поколения.

Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выглядят очень похоже, с экранами, которые изгибаются по краям и которые имеют камеры в отверстиях в левом верхнем углу дисплея.

Xiaomi Mi 10 Pro xiaomi

На задней панели в левом верхнем углу есть выступ камеры.

Каждый телефон имеет широкий спектр доступных цветов, судя по маркетинговым материалам.

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Дисплей может впечатлить многих людей. Оба телефона оснащены 6,67-дюймовым OLED-экраном 1080 x 2340 с HDR10 +, а также поддерживают частоту обновления экрана 90 Гц, чтобы контент и движение выглядели более плавными.

Xiaomi Mi 10 Lite, с другой стороны, имеет немного меньший 6,57-дюймовый AMOLED-экран, но в целом он выглядит довольно похоже на Mi 10. Он также имеет встроенный сенсор отпечатков пальцев, который не является привычным для бюджетных устройств.

Одной из наиболее важных функций Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro является основная камера с разрешением 108 Мп на обеих камерах, ранее показанная на Xiaomi Mi Note 10, которая должна делать фантастические снимки и поддерживает запись видео 8K.

Также на Xiaomi Mi 10 есть сверхширокая камера 13 Мп, макросъемка 2 Мп и датчик глубины 2 Мп. Эти характеристики кажутся довольно посредственными, но сначала нужно увидеть телефон в деле.

Xiaomi Mi 10 Pro имеет сверхширокую 20-мегапиксельную камеру и два телеобъектива. Один из них - 8-мегапиксельный и поддерживает 10-кратное гибридное увеличение, а другой - 12-мегапиксельный с 2-кратным оптическим зумом, который используется в портретном режиме. Это комбо присутствовало в Mi Note 10.

Камера Xiaomi Mi 10 Pro xiaomi

Xiaomi не объявила точные спецификации Mi 10 Lite, но у нее есть четыре камеры, управляемые 48-мегапиксельной камерой.

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Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro также имеют 20-мегапиксельные фронтальные камеры, что является довольно приличным разрешением для любителей селфи. Mi 10 Lite имеет 16-мегапиксельную селфи, что очень хорошо для бюджетных телефонов.

Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro работают на топовом чипсете Snapdragon 865, который имеет модем 5G. Mi 10 Lite оснащен процессором Snapdragon 765G.

Xiaomi Mi 10 имеет батарею на 4780 мАч, немного больше, чем Mi 10 Pro с 4500 мАч, поэтому Mi 10, вероятно, прослужит немного дольше. Mi 10 Lite имеет батарею на 4160 мАч.

Что касается памяти, Xiaomi Mi 10 имеет 128 ГБ и 256 ГБ дискового пространства, а также 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ. Mi 10 Pro имеет ту же оперативную память, но расширяет пространство до 256 ГБ и 512 ГБ. Мы не знаем ОЗУ Mi 10 Lite, но его варианты имеют 64 ГБ и 128 ГБ.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi показала новые орбитальные фото с камеры Mi 10 Pro.