Домашний стерилизатор воздуха своими руками: Эксперименты

Бактерицидный рециркулятор можно сделать подручными средствами.

Блогер из Огненное ТВ утверждает, что собрать стерилизатор воздуха можно достаточно просто. Ультрафиолет убивает все вирусы и бактерии. Из доступных компонентов вполне легко можно собрать бактерицидный рециркулятор своими руками.

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В качестве источника жесткого ультрафиолета обычно используют ртутные лампы низкого давления. Потому что основная часть их излучения приходится на ультрафиолет с длиной волны 254 нанометра, именно такой ультрафиолет сильнее всего разрушает молекулы ДНК и РНК. Также в спектре таких ламп есть еще и значительная часть ультрафиолета с длиной волны 185 нанометров. Такой ультрафиолет сильнее всего действует на кислород, содержащийся в воздухе, и из него образуется озон. Озон также имеет сильное бактерицидное действие.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать настоящий космический сухпаек своими руками.