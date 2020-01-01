Пользователи жалуются на очередное обновление Windows 10

Обновление KB4541335 вызывает сбои и ошибки.

В Windows 10 появилось еще одно обновление, которое стало проблематичным для некоторых пользователей. Это обновление KB4541335, которое является необязательным.

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Некоторые пользователи сообщают, что происходит сбой обновления с неинформативным сообщением об ошибке, в в некоторых случаях происходит даже сбой в работе ПК.

Некоторые пользователи Reddit наблюдали сбои установки, а те, кто успешно установил обновление, столкнулись с проблемами. Один пользователь отмечает, что обновление, по-видимому, вызвало "ужасную задержку ввода" во всех их играх. После удаления KB4541335 из системы все вернулось в норму.

Как утверждается на сайте Microsoft, KB4541335 исправляет незначительные проблемы, хотя есть некоторые серьезные изменения, такие как решение для ошибки, которая в некоторых случаях не позволяет закрывать приложения, и проблему, когда кнопка отключения звука не работает с приложением "Ваш телефон" на некоторых устройствах.

Конечно, поскольку это необязательное обновление, вам не нужно его устанавливать. А если установили и начались проблемы - удалите его.

Напомним, ранее сообщалось, что в Windows обнаружили настоящий ад перфекциониста.