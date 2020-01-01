Dyson за 10 дней создала ИВЛ для больных коронавирусом

Уже получен заказ на 10 тысяч аппаратов искусственного вентилирования легких.

Dyson - британская технологическая компания, наиболее известная своими мощными пылесосами, фенами и вентиляторами, - за последние несколько дней разработала новый аппарат ИВЛ CoVent, который будет производиться для лечения коронавируса.

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По сообщениям, компания разработала аппарат за 10 дней на основе существующих технологий. Dyson все еще проходит нормативное одобрение в Великобритании, но уже получен заказ от правительства на 10 000 аппаратов ИВЛ, в которых остро нуждается Национальная служба здравоохранения (NHS).

CoVent представляет собой переносной вентилятор, монтируемый на кровати, с возможностью работы от батареи в случае необходимости. "Это новое устройство может быть изготовлено быстро, эффективно и в нужном объеме", - отметил основатель компании Джеймс Дайсон, добавив, что CoVent "был разработан для удовлетворения специфических клинических потребностей пациентов с Covid-1". Дайсон также пообещал в письме пожертвовать еще 5000 вентиляторов "международным усилиям, 1000 из которых пойдут в Великобританию".

"Сейчас идет гонка, чтобы запустить его в производство", - отметил Дайсон в своем письме, в котором представитель компании сказал CNN, что аппараты будут готовы в начале апреля.

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ИВЛ, которые обеспечивают вспомогательное дыхание для пациентов, которые не могут самостоятельно дышать, имеют решающее значение для лечения тяжелых случаев COVID-19, который вызывает респираторные симптомы у некоторых пациентов. Dyson - не единственная крупная компания, которая в последние дни занимается разработкой и производством вентиляторов - автомобильные марки, такие как Ford, Tesla и General Motors, также пообещали переориентировать свои заводы на разработку устройств для критической очистки, поскольку дефицит по всему миру продолжает расти.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск подарил 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких.