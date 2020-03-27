В NASA показали полностью электрический самолет

X-57 Maxwell оснащен 14 электрическими двигателями.

Изображения первого полностью электрического самолета X-57 Maxwell были опубликованы NASA. Его разработка идет в Центре исследований полетов Армстронга, расположенном на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

X-57 Maxwell NASA

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На протяжении более 70 лет в этом месте было создано много X-самолетов - экспериментальных самолетов, на которых отрабатываются перспективные технологии.

X-57, который является первым пилотируемым X-самолетом NASA за последние два десятилетия, представлен в окончательной электрической конфигурации, известной как Модификация IV или Мод IV. Эта конфигурация будет иметь крыло с высоким соотношением сторон, разработанное для повышения эффективности за счет уменьшения сопротивления в полете, и электрические двигатели с винтами на концах крыльев для восстановления энергии, которая в противном случае была бы потеряна вихрями крыльев.

X-57 Maxwell NASA

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Между тем, добавление 12 более мощных двигателей и винтов на передней кромке крыла позволит Х-57 взлететь на стандартных скоростях. Эти двигатели будут активироваться при взлете, вращении винтов и деактивироваться во время крейсерского режима, когда лопасти винта будут складываться в гондолы, уменьшая сопротивление.

Напомним, ранее сообщалось, что cамолет Мрия с новым двигателем совершил первый полет.