Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В NASA показали полностью электрический самолет

Комментариев: 1
X-57 Maxwell оснащен 14 электрическими двигателями.
X-57 Maxwell
X-57 Maxwell
NASA

Изображения первого полностью электрического самолета X-57 Maxwell были опубликованы NASA. Его разработка идет в Центре исследований полетов Армстронга, расположенном на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

X-57 Maxwell
X-57 Maxwell
NASA

Читай также: Airbus создал полностью электрический гоночный самолет

На протяжении более 70 лет в этом месте было создано много X-самолетов - экспериментальных самолетов, на которых отрабатываются перспективные технологии.

X-57, который является первым пилотируемым X-самолетом NASA за последние два десятилетия, представлен в окончательной электрической конфигурации, известной как Модификация IV или Мод IV. Эта конфигурация будет иметь крыло с высоким соотношением сторон, разработанное для повышения эффективности за счет уменьшения сопротивления в полете, и электрические двигатели с винтами на концах крыльев для восстановления энергии, которая в противном случае была бы потеряна вихрями крыльев.

X-57 Maxwell
X-57 Maxwell
NASA

Читай также: Rolls-Royce создал самый быстрый электросамолет

Между тем, добавление 12 более мощных двигателей и винтов на передней кромке крыла позволит Х-57 взлететь на стандартных скоростях. Эти двигатели будут активироваться при взлете, вращении винтов и деактивироваться во время крейсерского режима, когда лопасти винта будут складываться в гондолы, уменьшая сопротивление.

Напомним, ранее сообщалось, что cамолет Мрия с новым двигателем совершил первый полет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: NASA, самолет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  27.03.2020, 13:26
Оценка:  +2
гость
Внушает!
Слава нашим американским братьям!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь