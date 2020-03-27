Самолет Мрия с новым двигателем совершил первый полет

После 18 месяцев ремонта самый грузоподъемный самолет взлетел в небо.

Самолет совершил первый полет за 18 месяцев twitter.com

Энтузиасты, которые следят за полетами самолетов при помощи сервиса FlightFadar24.com, увидели трек самолета“ Мрия“. “Антонов АН-225“ наконец-то был в движении после 18 долгих месяцев бездействия.

Самолет с октября 2018 года находился на техническом обслуживании и модернизации.

Компания Антонов также опубликовала видео взлета самолета.

#AN225 performs test flights after modernization. In particular, the Ukrainian-made power plant control system was installed on the aircraft#avgeek @AirlinesAntonov pic.twitter.com/IM3qDGPuQz — Antonov Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) March 25, 2020

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Судя по данным серсиса, полет длился два часа: самолет совершил два круга над Киевом, после чего вернулся в аэропорт Антонова (GML). Взлетно-посадочная полоса принадлежит компании и служит основным центром исследований и разработок и летных испытаний для грузового самолета большой грузоподъемности.

Напомним, Ан-225 имеет несколько мировых рекордов, включая доставку самого тяжелого грузового предмета за всю историю - генератора весом 190 000 кг.

Его максимальный грузоподъемность составляет до 250 тонн, а максимальный взлетный вес - 635 тонн.

Напомним, ранее сообщалось, что Airbus создал полностью электрический гоночный самолет.