Самолет Мрия с новым двигателем совершил первый полет
Энтузиасты, которые следят за полетами самолетов при помощи сервиса FlightFadar24.com, увидели трек самолета“ Мрия“. “Антонов АН-225“ наконец-то был в движении после 18 долгих месяцев бездействия.
Самолет с октября 2018 года находился на техническом обслуживании и модернизации.
Компания Антонов также опубликовала видео взлета самолета.
#AN225 performs test flights after modernization. In particular, the Ukrainian-made power plant control system was installed on the aircraft#avgeek @AirlinesAntonov pic.twitter.com/IM3qDGPuQz— Antonov Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) March 25, 2020
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Судя по данным серсиса, полет длился два часа: самолет совершил два круга над Киевом, после чего вернулся в аэропорт Антонова (GML). Взлетно-посадочная полоса принадлежит компании и служит основным центром исследований и разработок и летных испытаний для грузового самолета большой грузоподъемности.
Напомним, Ан-225 имеет несколько мировых рекордов, включая доставку самого тяжелого грузового предмета за всю историю - генератора весом 190 000 кг.
Его максимальный грузоподъемность составляет до 250 тонн, а максимальный взлетный вес - 635 тонн.
Напомним, ранее сообщалось, что Airbus создал полностью электрический гоночный самолет.
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Максимальный грузоподъёмность? 635 тыс тонн? Автор, наверное, не выспался.