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Самолет Мрия с новым двигателем совершил первый полет

Комментариев: 12
После 18 месяцев ремонта самый грузоподъемный самолет взлетел в небо.
Самолет совершил первый полет за 18 месяцев
Самолет совершил первый полет за 18 месяцев
twitter.com

Энтузиасты, которые следят за полетами самолетов при помощи сервиса FlightFadar24.com, увидели трек самолета“ Мрия“. “Антонов АН-225“ наконец-то был в движении после 18 долгих месяцев бездействия.

Самолет с октября 2018 года находился на техническом обслуживании и модернизации.

Компания Антонов также опубликовала видео взлета самолета.

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Судя по данным серсиса, полет длился два часа: самолет совершил два круга над Киевом, после чего вернулся в аэропорт Антонова (GML). Взлетно-посадочная полоса принадлежит компании и служит основным центром исследований и разработок и летных испытаний для грузового самолета большой грузоподъемности.

Напомним, Ан-225 имеет несколько мировых рекордов, включая доставку самого тяжелого грузового предмета за всю историю - генератора весом 190 000 кг.

Его максимальный грузоподъемность составляет до 250 тонн, а максимальный взлетный вес - 635 тонн. 

Напомним, ранее сообщалось, что Airbus создал полностью электрический гоночный самолет.

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Теги: Мрия, Антонов, самолет, видео
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Комментариев (12)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  27.03.2020, 22:18
Оценка:  0
гость
Этот самолёт создавался в СССР для перевозки "Бурана"
гость  (аноним)  27.03.2020, 18:19
Оценка:  0
гость
Кто пишет эти заголовки? Где они увидели новый двигатель?
MNI1957    27.03.2020, 17:34
Оценка:  0
MNI1957
не позорь путина,козломордый
Путин В.В.  (аноним)  27.03.2020, 14:03
Оценка:  -4
Путин В.В.
СЛАВА РОССИИ!!!!!!!!!!!!!! СМЕРТЬ ХОХЛАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
advokit    27.03.2020, 16:48
Оценка:  +2
advokit
Відсмокчи!!!!!!!!!!!!))
SergioS    27.03.2020, 13:54
Оценка:  -1
SergioS
635 тыс. тонн? Не до фуя?
гость  (аноним)  27.03.2020, 13:32
Оценка:  +1
гость
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!
СМЕРТЬ КАЦАПАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
гость  (аноним)  27.03.2020, 12:03
Оценка:  -6
гость
Скоро упадет от старости.
i-stas_111    27.03.2020, 16:55
Оценка:  +1
i-stas_111
Несмотря на планы ВВС США списать B-52 в 2030 году, военные неоднократно заявляли, что рассматривают возможность продления сроков их службы до 2050-2060 годов. Антонов АН-225 в сравнении ещё младенец. Жаль, что один...
Шандор    27.03.2020, 11:51
Оценка:  0
Шандор
"Его максимальный грузоподъемность составляет до 250 тонн, а максимальный взлетный вес - 635 тыс тонн. "

Максимальный грузоподъёмность? 635 тыс тонн? Автор, наверное, не выспался.
гость  (аноним)  27.03.2020, 11:44
Оценка:  -5
гость
а хоть один такой уже кто то купил? 20 лет как сделали.
navigator2    27.03.2020, 16:06
Оценка:  +4
navigator2
знаєшь скільки бояри за раз можно перевести? ото ж
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