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Слишком мало: Предзаказы Huawei P40 удручают

Комментариев: 2
Смартфон оказался слишком дорогим.
Huawei P40 не торопятся заказывать
Huawei P40 не торопятся заказывать
mydrivers.com

Huawei 26 марта представил смартфоны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro Plus. Huawei P40 стоит 799 евро (8 ГБ + 128 ГБ), P40 Pro - 999 евро (8 ГБ + 256 ГБ), P40 Pro + - 1399 евро (8 ГБ + 512 ГБ). Это также самый дорогой телефон из всей серии P.

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Сообщается, что Huawei P40 и P40 Pro стали доступны для предзаказа онлайн в Huawei Mall VMALL, официальном флагманском магазине Tmall Huawei, официальном флагманском магазине Huawei Jingdong и других крупных платформах электронной коммерции с 0:00 27 марта.

Всего было заказано около 20 000 единиц смартфонов. Для бронирования требуется депозит в размере 100 юаней. Обычно новинки на Jingdong собирают на порядок больше предзаказов.

Напомним, версия P40 предлагает три версии: 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ, P40 Pro предлагает три версии: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ, 8 ГБ + 512 ГБ. Они доступны в пяти цветах: ярко-черный, темно-синий, морозное серебро, белый и золотой. 

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Что касается конфигурации, вся серия P40 в стандартной комплектации оснащена процессором Kirin 990 5G, самым большим сенсором Huawei 1 / 1,28 дюйма и большим размером пикселя 2,44 мкм, чтобы обеспечить больше света. Пиксельная 8-ядерная фокусировка, движок изображений XD Fusion улучшает качество изображения.

P40 Pro может достигать 5-кратного оптического увеличения, 10-кратного гибридного увеличения, 50-кратного цифрового увеличения, в то время как P40 Pro Plus поддерживает 10-кратное оптическое увеличение, 20-кратное гибридное увеличение и до 100-кратного цифрового увеличения.

Что касается аккумуляторов, P40 оснащен аккумулятором на 3800 мАч и поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт, в то время как P40 Pro и P40 Pro + - это аккумуляторы на 4200 мАч, которые поддерживают проводную быструю зарядку 40 Вт и быструю беспроводную зарядку 27 Вт и 40 Вт, а также поддерживают обратную зарядку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети попало видео с флагманом Huawei P40 Pro.

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Теги: Huawei, Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro Plus
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Комментариев (2)
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KоляТашлинков    27.03.2020, 09:41
Оценка:  +1
KоляТашлинков
Взял себе в Алло месяц назад Xiaomi Redmi Note 8 Pro на 128 гиг за 7000 гривен.И вертел я ваши Хуавеи и всё остальное на своём ху...вее!И вертеть буду очень долго!
гость  (аноним)  27.03.2020, 09:11
Оценка:  -5
гость
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