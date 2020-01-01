Huawei представила три смартфона серии P40

Huawei P40, Huawei P40 Pro и, новое дополнение к линейке на 2020 год - Huawei P40 Pro Plus.

С момента представления серии Huawei P30 компания Huawei пережила бурные шесть месяцев с санкциями, но теперь она демонстрирует свой следующий топовый флагманский телефон - P40. В Сети проходила онлайн-презентация смартфонов Huawei P40 Series.

Huawei P40 huawei

Семейство Huawei P40 имеет три разных устройства; Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro Plus. Эти три телефона имеют топовые характеристики, позволяющие конкурировать с Samsung Galaxy S20, Google Pixel 4 и такими аппаратами, как предстоящие iPhone 12 и OnePlus 8. Но имейте в виду, что выбор приложений Huawei немного пострадал из-за санкций, потому привычных сервисов Google вы не увидите.

Телефоны серии Huawei P40 не выглядят радикально отличающимися от своих предшественников, и главное отличие состоит в том, что камер стало больше, а все задние линзы размещены в одном большом выступе.

Huawei P40 Pro huawei

У Huawei P40 Pro есть еще одно довольно заметное изменение: хотя он сохраняет изогнутые края, он также имеет изогнутые верх и низ.

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Линейка Huawei P40 поставляется со стеклянной задней частью, за исключением P40 Pro Plus, который имеет керамическую заднюю часть, которая, как говорят, является более устойчивой к царапинам, и, очевидно, более премиальная.

Huawei P40 обладает степенью защиты от проникновения влаги и пыли IP53, но модели P40 Pro и Pro Plus имеют степень защиты IP68, что позволяет им выдерживать падение в воду.

Экран на Huawei P40 составляет 6,1 дюйма с разрешением 2340x1080, а у P40 Pro и Pro Plus - 6,58 дюйма с разрешением 2640x1200. Все дисплеи телефонов имеют частоту обновления 90 Гц, что на шаг выше, чем у P30, но меньше, чем 120 Гц, которые есть у некоторых топовых телефонов.

Говорят, что одним из улучшений является датчик отпечатка пальца на экране, который, по-видимому, на 30% больше, поэтому его проще использовать, и он, очевидно, на 30% быстрее.

Все три из этих устройств имеют топовые камеры, но лучший вариант - Huawei P40 Pro Plus – имеет камеры более высокого класса.

Камеры Huawei P40 huawei

Huawei P40 оснащен 16-мегапиксельной ультра-широкоугольной камерой f / 2.2, 50-мегапиксельной камерой RYYB f / 1.9 и телеобъективом на 8 мегапикселей.

Этот телеобъектив способен снимать с 3-кратным оптическим зумом, и он, вероятно, сможет сделать больше с цифровым зумом.

Камеры Huawei P40 Pro huawei

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Huawei P40 Pro имеет гораздо более мощную камеру. Он оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, 40-мегапиксельной сверхширокой камерой и телеобъективом с 12-мегапиксельной камерой "супер-зум" Также есть датчик ToF.

Эта камера с "супер-зумом" обеспечивает 10-кратный оптический зум, что довольно внушительно и достаточно, чтобы конкурировать с Samsung Galaxy S20 Ultra.

Однако Huawei P40 Pro Plus обладает лучшими характеристиками, поскольку в нем есть все камеры P40 Pro, а также дополнительный телеобъектив.

Фронтальная камера huawei

Каждый из телефонов имеет 32-мегапиксельную фронтальную камеру, а Huawei P40 Pro и Pro Plus имеют сенсоры ToF на передней панели.

Хотя снимки, сделанные на телефоны, должны быть великолепными, компания Huawei обратила внимание на новые и улучшенные режимы видеосъемки, такие как 4K, замедленная съемка, 7680 кадров в секунду с ультра-замедленным зумом, увеличение звука (при увеличении видео аудио фокусируется только на том, что происходит в кадре), и 4K 60fps видео съемки.

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В каждом из трех телефонов Huawei P40 есть набор микросхем Kirin 990 5G. Он должен дать довольно хорошие результаты при тестировании, и Huawei также сказала, что телефон с таким чипом потребляет меньше энергии. Этот чипсет также означает, что весь диапазон совместим с 5G.

Что касается аккумуляторов, в Huawei P40 есть 3800 мАч, а в P40 Pro и Pro - 4200 мАч.

Пока неясно, когда точно телефон появится в продаже. Карантин делает свое дело.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei выпустит специальную версию Huawei P40 Pro с пятью камерами.