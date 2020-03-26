Эксперт Би-би-си снова стал героем интернета

Папа с Би-би-си вышел в эфир со своей семьей.

Эксперт вышел в эфир со своей семьей Скриншот видео

Хорошие новости, люди: папа с Би-би-си и его семья вернулись.

Если вы не помните, кто это, немного освежим память. В 2017 году, когда мы еще могли выходить на улицу, эксперт давал интервью Би-би-си по Skype, когда в комнату вбежал маленький ребенок и чуть не испортил репортаж.

Читай также: Главным распространителем коронавируса в Корее стала секта

И, вот, теперь, в новом интервью BBC World News политолог Роберт Келли и его жена сидели с детьми Мэрионом и Джеймсом и обсуждали меры социального дистанцирования в Южной Корее.

omg our favourite family have returned to bbc world news pic.twitter.com/lP7vIqD37V — Scott Bryan (@scottygb) March 26, 2020

Читай также: Коронавирус: Пилот написал в небе послание "Оставайтесь дома"

Жена Роберта - Ким Юнг-А - рассказала о семейной жизни в Пусане, Южная Корея, во время карантина и социального дистанцирования, а также о проблемах воспитания детей.

По ее словам, семья может выходить на улицу, чтобы убедиться, что дети получают свежий воздух, соблюдая при этом правила социальной дистанции.

Напомним, ранее сообщалось, что YouTube снизил качество видео по всему миру из-за коронавируса.