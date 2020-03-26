Онлайн-презентация смартфонов Huawei P40 Series
Компания Huawei 26 марта проводит презентацию смартфонов семейства Huawei P40. Из-за пандемии коронавируса компания решила провести трансляцию онлайн.
Шагните в новую эру фотографии смартфонов с Huawei.
Мы увидим, как Ричард Ю (генеральный директор Huawei Consumer Business Group) и другие представители компании представят телефон на сцене без аудитории.
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Что мы ожидаем увидеть сегодня? Huawei объявит о множестве новых продуктов, и ниже мы собрали руководство по текущим утечкам и слухам.
Huawei P40 не будет топовым телефоном от компании, но он по-прежнему будет флагманом, подходящим для среднего человека.
Huawei P40 Pro - смартфон должен получить улучшенную камеру.
Huawei P40 Pro Premium - это новая линия в семействе Huawei, и, по слухам, это самый топовый телефон компании. Как он будет отличаться от других - пока неясно.
Huawei Watch GT 2e - компания подтвердила, что смарт-часы выйдут, но, похоже, это просто переделанные Watch GT 2.
Напомним, ранее сообщалось, что появились первые фото флагмана Huawei P40 Pro.
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