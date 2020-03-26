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Онлайн-презентация смартфонов Huawei P40 Series

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Китайский гигант представляет новую серию смартфонов.
Huawei покажет смартфона серии P40
Huawei покажет смартфона серии P40
EPA/UPG

Компания Huawei 26 марта проводит презентацию смартфонов семейства Huawei P40. Из-за пандемии коронавируса компания решила провести трансляцию онлайн.

Шагните в новую эру фотографии смартфонов с Huawei.

Мы увидим, как Ричард Ю (генеральный директор Huawei Consumer Business Group) и другие представители компании представят телефон на сцене без аудитории.

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Что мы ожидаем увидеть сегодня? Huawei объявит о множестве новых продуктов, и ниже мы собрали руководство по текущим утечкам и слухам.

Huawei P40 не будет топовым телефоном от компании, но он по-прежнему будет флагманом, подходящим для среднего человека.

Huawei P40 Pro - смартфон должен получить улучшенную камеру.

Huawei P40 Pro Premium - это новая линия в семействе Huawei, и, по слухам, это самый топовый телефон компании. Как он будет отличаться от других - пока неясно.

Huawei Watch GT 2e -  компания подтвердила, что смарт-часы выйдут, но, похоже, это просто переделанные Watch GT 2.

Напомним, ранее сообщалось, что появились первые фото флагмана Huawei P40 Pro.

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Теги: Huawei P40, Huawei P40, Huawei, онлайн, трансляция
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
бе ме  (аноним)  26.03.2020, 17:33
Оценка:  0
бе ме
Китайцы молодцы рушат техно монополию США ..! когда это логово масонов уничтожат на земле воцариться МИР!
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