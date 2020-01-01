Коронавирус: Музыканты смогут получать гонорары онлайн

Музыкальный сервис Spotify открыл донаты для артистов.

С тех пор, как началась пандемия коронавируса, заставляющая концертные площадки закрывать и отменять шоу, музыкальная индустрия искала способы адаптации. Несколько потоковых гигантов пообещали внести свой вклад в Фонд помощи COVID-19, а платформы, такие как Bandsintown и Twitch, помогают артистам зарабатывать деньги посредством потоковой передачи. Теперь Spotify хочет, чтобы всем было проще, делать пожертвования сразу музыкантам.

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Сегодня представлен проект Spotify COVID-19 Music Relief, который позволяет любому делать пожертвования проверенным организациям, предлагающим финансовую помощь артистам и профессионалам отрасли. Для начала Spotify работает с MusiCares, PRS Foundation и Help Musicians. Spotify будет передавать пожертвования без процентов.

Spotify также работает над инструментом, который позволит артистам собирать средства на своих страницах профиля Spotify. Они смогут собрать средства для себя или других нуждающихся музыкантов. Эта функция еще не готова, но артисты могут зарегистрироваться, чтобы получить больше информации, когда она будет доступна.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе.