Google выделил Минздраву Украины грант для борьбы с коронавирусом

Техногигант выделил 550 тысяч долларов.

Минздрав Украины и Google договорились о сотрудничестве. В результате крупнейший поисковик выделил министерству грант.

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"Ведомство получило грант в эквиваленте 550 000 долларов на поисковую кампанию в рамках приоритетизации официальных источников информации. Это позволит пользователям поискового сервиса в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине, а также минимизировать использование недостоверными источниками", - сказано в сообщении министерства.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустил сервис предупреждений о коронавирусе.