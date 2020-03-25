Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Google выделил Минздраву Украины грант для борьбы с коронавирусом

Комментариев: 4
Техногигант выделил 550 тысяч долларов.
МОЗ договорился с Google
МОЗ договорился с Google
facebook.com

Минздрав Украины и Google договорились о сотрудничестве. В результате крупнейший поисковик выделил министерству грант.

Читай также: Google из-за коронавируса перестал обновлять браузер Chrome

"Ведомство получило грант в эквиваленте 550 000 долларов на поисковую кампанию в рамках приоритетизации официальных источников информации. Это позволит пользователям поискового сервиса в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине, а также минимизировать использование недостоверными источниками", - сказано в сообщении министерства.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустил сервис предупреждений о коронавирусе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Google, коронавирус, Минздрав Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Teetotaler    26.03.2020, 12:37
Оценка:  0
Teetotaler
Не сомневаемся!
Попилят!
Bootal    26.03.2020, 12:10
Оценка:  +1
Bootal
Делаем ставки господа. У кого в министерстве появится новый мерседес
Sdream    26.03.2020, 11:29
Оценка:  +1
Sdream
Ну теперь все ясно для чего этот цирк. Просто поймали момент под общую дурку денег срубить.
nelci    25.03.2020, 17:28
Оценка:  +1
nelci
Техногигант выделил Украине грант в 0,5 миллионов, смешной анекдот!
Польша выделяет сама себе на борьбу с эпидемией несколько десятков миллиардов евро...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь