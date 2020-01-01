YouTube снизил качество видео по всему миру из-за коронавируса

Слишком много людей смотрят видео, что создает нагрузку на интернет.

Мир находится в карантине. В связи с тем, что большинство стран закрывают свои границы и принимают более строгие меры для удержания населения дома, нагрузка на интернет-сервисы, включая YouTube, становится как никогда значительной. Колледжи и университеты создают виртуальные классы (насколько это возможно), а работодатели переводят сотрудников на удаленку. Но многие используют интернет для развлечений. В результате правительства обеспокоены дополнительным стрессом, который это может вызвать в их интернет-инфраструктуре. YouTube является первой платформой, которая ограничит видео по всему миру.

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В своем блоге, посвященном пандемии COVID-19, YouTube объявил, что все видео на платформе теперь будут автоматически транслироваться по умолчанию со стандартным качеством 480p по всему миру. Начиная с сегодняшнего дня, сервис будет обновляться медленней. Тем не менее, пользователи по-прежнему могут изменять качество видео обратно на HD вручную, когда это необходимо.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с правительствами и сетевыми операторами по всему миру. С нашей стороны минимизировать нагрузку на систему во время этой беспрецедентной ситуации. На прошлой неделе мы объявили, что на YouTube все видео в ЕС по умолчанию временно снизят разрешение. Учитывая глобальный характер этого кризиса, мы расширим такие ограничения во всему миру, начиная с сегодняшнего дня", - говорится в заявлении материнской компании YouTube Google.

Это действие, которое повторяет другие подобные меры в Европе, где в большинстве стран уже введен обязательный карантин. Точно так же Netflix и Amazon также снизили качество потокового видео по умолчанию до SD. На этой неделе многие страны Латинской Америки начинают свои меры по карантину, так что и другие компании могут присоединиться к ограничению потокового видео

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе.