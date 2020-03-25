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Видео дня: От пацанки до панянки и МастерШеф. Профессионалы-2

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Від пацанки до панянки. Выпуск 5. Сезон 4 – 16.03.2020

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В реалити-шоу Від пацанки до панянки 4 сезон 5 выпуск от 16.03.2020 преподаватели Школы леди отправят участниц в невероятное путешествие прошлым – 19-м, 20-м и 21-м веками. Такой нехитрый и довольно интересный эксперимент должен познакомить #загублених с жизнью женщин того времени, чтобы они представили идеал настоящей леди, наконец приняли себя и научились быть женственными. Интересно, не провалится ли эксперимент дирекции? Покажет 5 выпуск проекта Від пацанки до панянки (2020).

МастерШеф. Профессионалы-2. Выпуск 4 от 21.03.2020

Наполеон без муки и масла, панна-кота без сливок и паста на открытом огне – в шоу МастерШеф Профессионалы 2 сезоне выпуске 4 от 21.03.2020 вас ждет много невероятных блюд и открытий. Хорошие шеф-повара должны всегда идти в ногу со временем, а оно говорит – готовим без глютена и лактозы. Но от классических десертов посетители ресторанов отказываться не желают. Смогут ли участники приготовить торты не используя пшеничную муку и молокопродукты, сохранив при этом и форму, и вид, и конечно вкус этих блюд?

Напомним, днем ранее в тренды попали Лига Смеха 2020 и За сколько минут опарыши съедят бургер.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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Осталось 300 символов
Яроcлав    25.03.2020, 20:38
Оценка:  0
Яроcлав
И люди такое смотрят.... А потом идут и за "ЗЕ" голосуют.
Хотя, какие они люди, если им такое дерьмо без рвотных позывов заходит?
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