Коронавирус: Apple пожертвовала 9 млн масок больницам

При этом глава Apple ранее обещал подарить только 2 млн масок.

Во вторник вице-президент США Майк Пенс объявил, что Apple пожертвовала девять миллионов респираторных масок N95, чтобы помочь больницам и медицинским работникам справиться с растущей пандемией коронавируса.

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"Apple пошла в их склады и пожертвовала девять миллионов масок N95 медицинским учреждениям по всей стране. Я знаю, что есть щедрость, которая вдохновляет президента и действительно вдохновляет всех нас, кто работает в целевой группе по коронавирусу в Белом доме", - заявил Пенс.

Большее пожертвование поступило после того, как генеральный директор Apple Тим Кук пообещал пожертвовать два миллиона промышленных респираторных масок, чтобы помочь работникам здравоохранения в прошлую субботу. В субботу Кук подтвердил в Твиттере, что компания работала, чтобы найти запасы масок для работников здравоохранения как в США, так и в Европе.

Пенс призвал другие компании последовать примеру Apple.

Напомним, ранее сообщалось, что мировые поставки iPhone снизятся из-за коронавируса.