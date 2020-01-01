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Коронавирус: Apple пожертвовала 9 млн масок больницам

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При этом глава Apple ранее обещал подарить только 2 млн масок.
Apple сделала большое пожертвование в виде масок
Apple сделала большое пожертвование в виде масок
EPA/UPG

Во вторник вице-президент США Майк Пенс объявил, что Apple пожертвовала девять миллионов респираторных масок N95, чтобы помочь больницам и медицинским работникам справиться с растущей пандемией коронавируса.

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"Apple пошла в их склады и пожертвовала девять миллионов масок N95 медицинским учреждениям по всей стране. Я знаю, что есть щедрость, которая вдохновляет президента и действительно вдохновляет всех нас, кто работает в целевой группе по коронавирусу в Белом доме", - заявил Пенс.

Большее пожертвование поступило после того, как генеральный директор Apple Тим Кук пообещал пожертвовать два миллиона промышленных респираторных масок, чтобы помочь работникам здравоохранения в прошлую субботу. В субботу Кук подтвердил в Твиттере, что компания работала, чтобы найти запасы масок для работников здравоохранения как в США, так и в Европе.

Пенс призвал другие компании последовать примеру Apple. 

Напомним, ранее сообщалось, что мировые поставки iPhone снизятся из-за коронавируса.

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Теги: Apple, коронавирус
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