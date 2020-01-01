Илон Маск подарил 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких

Он их купил в Китае.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск выполнил свое обещание поставить 1000 аппаратов ИВЛ для оказания помощи больницам Калифорнии в лечении пациентов с диагнозом COVID-19, заявил губернатор Гэвин Ньюсом на пресс-конференции в понедельник.

Читай также: Илон Маск подарил все патенты Tesla миру

"Я сказал вам несколько дней назад, что [Маск], скорее всего, будет иметь 1000 вентиляторов на этой неделе", - сказал Ньюсом, добавив: "Они прибыли в Лос-Анджелес ... Это было героическое усилие".

На прошлой неделе, после того, как Ньюсом сказал, что говорил с "известным предпринимателем" о ИВЛ, Маск намекнул, что планы по производству уже ведутся на заводах Tesla, написав в Твиттере: "Мы работаем над аппаратами, хотя я думаю, что их уже будет достаточно к тому времени, когда мы сможем сделать свои".

Маск неоднократно преуменьшал серьезность пандемии коронавируса, называя панику, окружающую его, "глупой" и утверждая, что дети "по существу невосприимчивы" к вирусу, несмотря на доказательства обратного.

Читай также: Илон Маск воспользуется идеей для рекламы Tesla, придуманной пятиклассницей

В февральском отчете Центра медицинской безопасности при Джонс Хопкинсе сообщается, что в США около 160 000 аппаратов ИВЛ готовы к использованию в больницах, а еще 8 900 хранятся в национальном резерве. Но один эксперт предупредил, что, поскольку вирус продолжает распространяться по США, миллионам американцев могут понадобиться спасательные устройства.

Ранее сообщалось, что Илона Маска просили наладить производство аппаратов для искусственной вентиляции легких, но изобретатель не видел в этом нужды.