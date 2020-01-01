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Видео дня: Лига Смеха 2020 и За сколько минут опарыши съедят бургер

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В тренде - юмор и эксперименты.

Лига Смеха 2020 - первая игра 6-го сезона 

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В новом выпуске Лиги смеха смотрите ЗАБАВНЫЕ ЛАЙФХАКИ ИЗ ТИК ТОКА ДЛЯ ДАНТЕСА, Новая жизнь Андрея Богдана, Шикарный блокбастер и импровизация в ванной, Очень Набожный гей, Грета Тунберг и пластиковый убл*док и Семья, в которой отец уже год не пьет.

ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?

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Блогеры из M EVERYDAY решили провести достаточно необычный эксперимент. Опарыши. Они такие маленькие, Что они способны съесть? И сколько им для этого потребуется времени?

В общем, они взяли клубнику, бургер и огурец, и засекли время.

Напомним, днем ранее в тренды попали ПТП - Карантин и Коронавирус / Новости.

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Теги: видео дня, видео
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