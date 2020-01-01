Съедобная пластиковая упаковка своими руками: Эксперименты

Такой пластик можно есть без вреда для организма.

В качестве изготовления основы для съедобного пластика блогер ThoiSoi взял ирландский мох, представляющий собой вид красных водорослей, растущих на скалистых берегах.

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Ирландский мох содержит в себе до 80% природного загустителя каррагинан, который помогает растению сохранять влагу и придает стеблям жесткость.

Для приготовления пластика мох нужно обработать гидроксидом калия, из-за чего водоросли превращаются в гель. Затем нужно вымочить мох в воде, отбелить и снова промыть.

Для создания пластика используем также сорбитол, глицерин и обычный крахмал.

Напомним, ранее блогеры показали, как передать картинку по лучу лазера.