Съедобная пластиковая упаковка своими руками: Эксперименты
В качестве изготовления основы для съедобного пластика блогер ThoiSoi взял ирландский мох, представляющий собой вид красных водорослей, растущих на скалистых берегах.
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Ирландский мох содержит в себе до 80% природного загустителя каррагинан, который помогает растению сохранять влагу и придает стеблям жесткость.
Для приготовления пластика мох нужно обработать гидроксидом калия, из-за чего водоросли превращаются в гель. Затем нужно вымочить мох в воде, отбелить и снова промыть.
Для создания пластика используем также сорбитол, глицерин и обычный крахмал.
Напомним, ранее блогеры показали, как передать картинку по лучу лазера.
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