Microsoft в тайне создает новую Windows

Упоминания новой операционки обнаружили в базе данных Geekbench.

Ожидается, что Microsoft представит ОС Windows Core в 2020-м. По слухам, компания работает над модульной ОС, предназначенной для работы с широким спектром устройств.

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Хотя мы не очень много знаем об ОС, похоже, что Microsoft может быть готова представить операционную систему публично. Согласно результатам Geekbench, обнаруженным Windows Latest, модульная ОС тестируется на машине Intel. Это не первый раз, когда ОС Core появляется на Geekbench. ОС дважды появлялась в прошлом году и работала на том же оборудовании, то есть на неизвестном процессоре Intel i5-L15G7 с 5 ядрами и базовой частотой 1,38 ГГц.

Скриншот из базы данных

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В прошлом Windows Core OS упоминалась в различных внутренних документах Microsoft, в объявлениях о вакансиях в LinkedIn и может даже послужить основой для Xbox следующего поколения. В прошлом году ходили слухи о том, что ОС Windows Core будет запущена в 2020 году. К сожалению, Core до сих пор является тщательно охраняемым секретом, и мы мало что знаем о нем, кроме того факта, что это может быть облачная операционная система, и она будет работать с приложениями Win32.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft создала новую операционку на замену Windows 10.