Как быстро и просто сделать маску своими руками

Дефицит медицинских масок не помеха, если вы сами можете сделать маску в домашних условиях.

Раньше в школах на уроках гражданской обороны учили делать маски из марли и ваты. Делается она быстро и просто. И если вы забыли, как ее делать - мы вам напомним.

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Внимание! Такие маски не защищают полностью! Важно мыть руки с мылом, держать дистанцию от других людей и не прикасаться к лицу.

Для создания маски нужно взять несколько слоев марли и сделать прямоугольник размером 20х30 см. Затем сделать четыре полоски размером 5x30 см и скрутить их в виде ленточек. Их нужно будет пришить к будущей маске. Чтобы сделать это проще и быстрее - следуйте инструкции в видео.

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Если же в доме нет марли, маску можно сделать и из обычной ткани. Они многоразовые: их можно стирать, проглаживать утюгом и обрабатывать обеззараживающими средствами.

Такую маску делать очень просто. Достаточно подобрать ткань по размеру вашего лица, обрезать кусок, а затем просто прикрепить обычные канцелярские резинки. Чтобы маска была надежной и не пропускала вирусы, можно подложить ту же вату или одноразовую прокладку.

Если же вам срочно нужно сделать маску, можно воспользоваться обычной салфеткой. Ее также можно закрепить канцелярским степлером по краям резинками.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать антисептик для рук от коронавируса.