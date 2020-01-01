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Видео дня: ПТП - Карантин и Коронавирус / Новости

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В тренде - коронавирус.

Коронавирус / Новости / Статистика / Комментарии / Пульсоксиметр | Доктор Комаровский

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Врач рассказал о последних новостях в мире, где впервые в Китае ноль случаев внутри страны, а Европейский Союз закрыл свои границы на 30 дней. Также под угрозой проведение Токийских Олимпийских игр 2020 года. 

Доктор Комаровский объяснил важность первых часов работы магазинов только для людей преклонного возраста, использование мобильных телефонов для отслеживания перемещения и контактов заражённых и опасности распространения ложной информации.

ПТП - Карантин

Потап решил добавить позитивной эссенции в общество, окутанное стрессом и паникой, и выпустил свой музыкальный вариант "Все будет хорошо".

"Мы, творческие люди, очень тонко чувствуем ситуацию – и лично я говорю о будущем, в котором мы будем вспоминать все происходящее, как страшный сон", - написал Потап.

Напомним, ранее в тренды попали Макс Корж - Малолетка и Экстремальные прятки.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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