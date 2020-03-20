В Fallout 76 развернулась охота за туалетной бумагой

Коронавирус стал предметом шуток в игре.

Карантин и дефицит туалетной бумаги во всем мире теперь можно встретить и в виртуальном пространстве. И если спрос на предмет гигиены в реальности еще как-то можно объяснить, в виртуальном мире его решили сделать искусственно.

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В Fallout 76, где туалетная бумага была лишь мусором, который ничего не стоит, теперь начался ажиотаж. Стоимость одного рулона может достигать десятков тысяч крышек от Нюка-колы (местной валюты).

Туалетная бумага теперь на вес золота и в игре gametech.ru

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Из-за отсутствия нового контента игроки решили сами разнообразить его искусственной спекуляцией на бумаге. Из нее строят здания, создают стенды с бумагой и даже совершают набеги за ценным ресурсом.

Крупное дополнение Wastelanders для Fallout 76 должно выйти 7 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что GOG отдает 27 игр бесплатно из-за коронавируса.